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SEC, Tişrin'deki gaz hattı patlamasıyla 3 santralin devre dışı kaldığını bildirdi

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Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlama sonrası Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin santrallerinin devre dışı kaldığını bildirdi. Gaz tedarikinin durmasıyla üretim kapasitesi düşerken elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı açıklandı.

Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santrallerinin, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ve mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi.

Şirketin açıklamasında, santrallerin durumu ve elektrik arzına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
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