Ankara'nın Beypazarı ilçesinde marul yüklü bir kamyon devrilerek alev aldı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu araç kısa sürede söndürüldü. Yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde marul yüklü bir kamyon devrilerek alev aldı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi yolu Saraycık Rampası'nda devrilen marul yüklü kamyon daha sonra alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu araç kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen kazada yaralanan kamyon sürücüsü Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.