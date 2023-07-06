Üye Girişi
Haberler

Sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Güncel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde marul yüklü bir kamyon devrilerek alev aldı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu araç kısa sürede söndürüldü. Yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde marul yüklü bir kamyon devrilerek alev aldı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi yolu Saraycık Rampası'nda devrilen marul yüklü kamyon daha sonra alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu araç kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen kazada yaralanan kamyon sürücüsü Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyit Çakır - Güncel

Beypazarı Tragger İtfaiye Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title