Sebze halinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, üç kişi tutuklandı
Sebze halinde çıkan silahlı kavgada uzman çavuş Turgut Uzun'u öldüren ve esnaf Adem Oral'ı yaralayan üç kişi tutuklandı.
sebze halinde, husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada uzman çavuş Turgut Uzun'u öldürüp, esnaf Adem Oral'ı da yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan pazar esnafı Nimet (48) ve oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ile amcaları Kerem Taşdemir (51), çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.