Sebze halinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, üç kişi tutuklandı

sebze halinde, husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada uzman çavuş Turgut Uzun'u öldürüp, esnaf Adem Oral'ı da yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan pazar esnafı Nimet (48) ve oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ile amcaları Kerem Taşdemir (51), çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.