Sebte Özerk Şehri Başkanı Vivas, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 34'e çıktığını açıkladı:

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas, kente yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin girdiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e çıktığını duyurdu.

Vivas, dün itibarıyla Fas'tan kitlesel düzensiz göçmen akınına ilişkin Sebte Meclis Sarayı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.

Düzensiz göçmen akınına karşı "geç ve yetersiz" hareket edildiğini savunan Vivas, "Ceuta'da yaşanan durum kesinlikle sürdürülebilir değildir. Tahminler, bu olay neticesinde şehrimize yaklaşık 60 bin kişinin girdiğini gösteriyor. Bu, nüfusun yüzde 70'ine denk gelmektedir." dedi.

Vivas, kente girerken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 34'e çıktığını söyledi.

Kentin yaşadığı baskının ağırlığına işaret eden Vivas, bölge halkının güvensizlik, endişe ve bazı durumlarda "terk edilmişlik hissine" kapıldığını anlattı.

Vivas, siyasi görüşlerin ve partilerin ötesinde bir sorumluluğun olduğunu vurgulayarak, İspanya hükümetine acil eylem çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesine de değinen Vivas, "Ceuta'nın bu krizle yüzleşebilmek için acil bir eylem planına ihtiyacı var. Ceuta'ya kitlesel ve düzensiz bir şekilde gelen kişilerin bir an önce geri dönmesi gerekiyor. Öncelikli hedef budur." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA