Hz. Mevlana 752. vuslat yılında AKM'de anılacak

"Şeb-i Arus Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yılında Hüzzam Mevlevi Ayini Hamamizade İsmail Dede Efendi" etkinliği, 23 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre program, sanat yönetmeni İhsan Özer ve etkinlik yönetmeni Bahri Güngördü'nün öncülüğünde, Nezih Çetin'in postnişinliğinde, Hz. Mevlana'nın 752. vuslat yılı anısına yapılacak.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu etkinlikte, geleneksel Hüzzam Mevlevi Ayini ve Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin eserleriyle izleyicileri manevi bir yolculuğa çıkaracak.

Etkinlik, Mevlevi geleneğinin asırlardır süregelen estetik ve irfan anlayışını müziğin derinliğiyle buluşturarak izleyicilere zamandan ve mekandan bağımsız bir tecrübe sunacak.