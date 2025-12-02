Schumer'dan Trump'a Venezuela Tepkisi: Askeri Operasyon Yetkisi Engellenecek

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'ya olası askeri operasyon yetkisi vermesi durumunda ABD askeri güçlerinin, Venezuela'da konuşlanmasını engelleyecek "savaş yetkisi kararı" sunacaklarını belirtti.

Senato'ya hitap eden Schumer, Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamasının ardından Caracas yönetimine karşı askeri harekat ihtimaline tepki gösterdi.

Schumer, "Çok net olmak istiyorum. Donald Trump Venezuela'ya saldırı planını uygulamaya koyarsa Senatörler (Tim) Kaine, (Rand) Paul ve ben, Venezuela'da askerlerin kullanılmasını engellemek için Kongre'yi harekete geçmeye zorlayacak bir savaş yetkisi kararı sunacağız." ifadesini kullandı.

Savaş ilan etme yetkisinin Kongrenin elinde olduğunu vurgulayan Schumer, söz konusu kararın ilerletilmesi gerekirse Cumhuriyetçileri, Demokratlarla birlikte çalışmaya çağırdı.

Schumer, Trump'ın Karayipleri "patlamaya hazır tehlikeli bir duruma düşürdüğünü" savunarak, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i "ciddiyetsiz, çocuksu ve açık bir şekilde kendisine güveni olmayan" şeklinde nitelendirdi.

Hegseth'in 30 Kasım'da sosyal medya hesabından karikatür bir kaplumbağanın teknelere ateş açtığı gönderi paylaşmasına tepki gösteren Schumer, "Bu adam ulusal bir utanç kaynağı. Potansiyel bir silahlı çatışmanın ortasında esprili görsel paylaşmak ciddi bir liderin aklına bile gelmeyecek bir şey." dedi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.