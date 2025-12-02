Haberler

Schumer'dan Trump'a Venezuela Tepkisi: Askeri Operasyon Yetkisi Engellenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Başkan Trump'ın Venezuela'ya olası askeri operasyon yetkisi vermesi durumunda senatörlerle birlikte savaş yetkisi kararı sunacaklarını açıkladı. Schumer, Savaş Bakanı'nın ciddiyetsiz davranışlarını eleştirerek, potansiyel bir çatışma karşısında esprilerin yerinde olmadığını vurguladı.

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'ya olası askeri operasyon yetkisi vermesi durumunda ABD askeri güçlerinin, Venezuela'da konuşlanmasını engelleyecek "savaş yetkisi kararı" sunacaklarını belirtti.

Senato'ya hitap eden Schumer, Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamasının ardından Caracas yönetimine karşı askeri harekat ihtimaline tepki gösterdi.

Schumer, "Çok net olmak istiyorum. Donald Trump Venezuela'ya saldırı planını uygulamaya koyarsa Senatörler (Tim) Kaine, (Rand) Paul ve ben, Venezuela'da askerlerin kullanılmasını engellemek için Kongre'yi harekete geçmeye zorlayacak bir savaş yetkisi kararı sunacağız." ifadesini kullandı.

Savaş ilan etme yetkisinin Kongrenin elinde olduğunu vurgulayan Schumer, söz konusu kararın ilerletilmesi gerekirse Cumhuriyetçileri, Demokratlarla birlikte çalışmaya çağırdı.

Schumer, Trump'ın Karayipleri "patlamaya hazır tehlikeli bir duruma düşürdüğünü" savunarak, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i "ciddiyetsiz, çocuksu ve açık bir şekilde kendisine güveni olmayan" şeklinde nitelendirdi.

Hegseth'in 30 Kasım'da sosyal medya hesabından karikatür bir kaplumbağanın teknelere ateş açtığı gönderi paylaşmasına tepki gösteren Schumer, "Bu adam ulusal bir utanç kaynağı. Potansiyel bir silahlı çatışmanın ortasında esprili görsel paylaşmak ciddi bir liderin aklına bile gelmeyecek bir şey." dedi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.