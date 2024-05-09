Sazık Çayı, Sarız ilçesinde tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor

Kayseri'nin Sarız ilçesinde ovada menderesler oluşturarak akan Sazık Çayı, tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

Bölgenin önemli akarsularından olan, yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla beslenen Sazık Çayı'nın kilometrelerce uzunlukta oluşturduğu menderesler, her mevsim güzel manzaralar sunuyor.

Yöre halkının tarlasını suladığı, balık tuttuğu çayın çevresindeki otlaklarda ise besiciler hayvanlarını otlatıyor.

Zengin bitki örtüsüne ve su kaynaklarına sahip bölge, AA ekibince dronla görüntülendi.

Farklı şekillerde uzanan mendereslerin bir bölümünün kalp şeklinde olduğu gözlendi.

Çayın geçtiği Kuşçu Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Demirci, Sazık'ın çevreye güzellik kattığını söyledi.

Akarsu kenarında tarım ve hayvancılığın yapıldığını ifade eden Demirci, çayın Seyhan Nehri'ne döküldüğünü anlattı.

Mahallede çiftçilik yapan İbrahim Türkoğlu da çayın birçok mahallenin yanından geçtiğini, bu bölgelere can suyu olduğunu belirtti.