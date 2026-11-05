Sayed, Trump'ın İran savaşını bitirme planı olmadığını söyledi, Kongreye çağrı yaptı

ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'daki Senato yarışını kazanan Demokrat ve Müslüman Abdul el-Sayed, Başkan Donald Trump'ın İran savaşını sona erdirmek için bir planının olmadığını belirterek, Kongrenin savaş yetkilerini kullanması gerektiğini söyledi.

Sayed, yerel bir kanala verdiği röportajda, Demokratların seçim zaferini ve Trump yönetiminin politikalarını değerlendirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayla "İran'dan kaynaklanan nükleer tehdidin" kontrol altına alındığını ifade eden Sayed, Trump'ın anlaşmadan çekildiğini ve ikinci başkanlık döneminde ülkeyi savaşa sürüklediğini belirtti.

Sayed, ABD'lilerin savaşın bedelini artan akaryakıt ve gıda fiyatlarının yanı sıra vergiler ve askerlerin karşı karşıya kaldığı risklerle ödediğini vurgulayarak, "Trump bu işi bitirmek istediğini söylüyor ama aslında bunu bitirmek için bir planı yok." dedi.

Savaş ilan etme yetkisinin Kongreye ait olduğunu hatırlatan El-Sayed, "Demokratik çoğunluğumuz altında, Trump'ı anayasal yetkileri dışında savaş başlatmaya teşebbüs ettiği için sorumlu tutan bir savaş yetkisi kararı kabul etmek bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Sayed, sağlık hizmetleri, ekonomik sorunlar ve İran savaşının sona erdirilmesinin öncelikleri arasında olduğuna işaret ederek, Trump ile görüşmeye açık olduğunu ancak birçok konuda görüş ayrılığı yaşadıklarını ifade etti.

Sunucunun İslamofobi ve toplumsal kutuplaşmaya ilişkin sorularını yanıtlayan Sayed, "Harika bir anayasa altında yaşıyoruz ve bu anayasa, bize istediğimiz şekilde dua etme hakkını garanti ediyor. Ben Müslümanım. Bu, seçim kampanyasında bir mesele haline getirildi. Ama seçim kampanyasında bunun bir önemi olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA