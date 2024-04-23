Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, çocuklara makam koltuğunu devretti

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi makam koltuğunu çocuklar devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Hamidi, Fuat Demir İlkokulu'nda okuyan öğrencileri makamında kabul etti.

Çocukların bayramını kutlayan Hamidi, "3 minik evladımız belediye başkanlığı koltuğuna oturdular. Kısa sürede bana güzel önerilerde bulundular, bazı görevler verdiler. Küçük başkanlarımın önerilerini dikkate alacağım." dedi.

Daha sonra Hamidi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.