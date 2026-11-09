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Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den 41'inci yıl dönümü paylaşımı

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den 41'inci yıl dönümü paylaşımı
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SAVUNMA Sanayii Başkan Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın kuruluşunun 41’inci yıl dönümü vesilesiyle mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

SAVUNMA Sanayii Başkan Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kuruluşunun 41'inci yıl dönümü vesilesiyle mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün sanal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkanlığımızın 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değerli mesai arkadaşlarımla bir araya gelmenin gururunu yaşadım. Kurumumuzun bugün ulaştığı güçlü konumun ve başarılı projelerimizin ardında, omuz omuza çalıştığımız personelimizin ortaya koyduğu özveri, akıl ve alın teri bulunuyor. Sahadaki gücümüze güç katan bu büyük ailenin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aynı azim ve kararlılıkla ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Nice gurur dolu yıllara" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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