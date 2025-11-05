Şavşat'ta Sonbahar Renk Cümbüşüne Dönüştü

ARTVİN'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesi, sonbaharda renk cümbüşüne dönüştü. Sahara Milli Parkı, Karagöl ve Meydancık bölgelerinde sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü ve ortaya çıkan güzel görüntüler, dron kamerasına yansıdı.

İtalya'nın Milano şehrinde 2015 yılında düzenlenen 'Cittaslow Genel Kurulu'nda 'sakin şehir' ünvanı verilen Artvin'in Şavşat ilçesi, özellikle sonbaharda bitki örtüsünün büründüğü sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla turist, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ağaçlar, sararan yapraklarıyla güzel görüntüler oluşturuyor. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bölgenin yüksek kesimlerinde, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, ziyaretçilere doyumsuz manzaralar sunuyor. Renklerin bin bir tonunu barındıran orman, vadi ve köylerde ortaya çıkan manzaralar dron kamerasına yansırken; ziyaretçiler, sessizliğin içindeki kuş sesleri ve rüzgarın uğultusuyla doğanın keyfini çıkarıyor.