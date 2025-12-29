Haberler

Artvin'in Şavşat ilçesinde eğitime kar engeli

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar, don ve buzlanma nedeniyle eğitime 30 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verildi. İlçedeki tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı açıklandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar, don ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlayan ve yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ilçedeki tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

