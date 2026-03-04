Haberler

Artvin-Şavşat kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Şavşat kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma kapandı. Dev kaya parçaları ve toprak kütleleri yolu tamamen kapatarak, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirilmesine sebep oldu.

Şavşat kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Artvin-Şavşat kara yolunun 25'inci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak kütleleri yola aktı. Heyelan nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda temizlik çalışması başlattı. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirerek heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diğer yandan heyelan anı sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.