Kadın Hakimi Vuran Erkek Savcıya 42 Yıl Hapis İstemiyle Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında, 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, ilk kez 3 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı, odasında bulundukları sırada silahla ateş ederek kasık bölgesinden yaraladı. Savcının ikinci el ateş etmesi ise, o sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli savcı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verdi. Kılıçarslan, 24 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı.

Sanık savcının tutukluluk halinin devamına karar verildi

Olaya ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, silahla ve zincirleme şekilde tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek tensip zaptı düzenlendi. Mahkeme heyeti, savcının tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma 3 Nisan'da görülecek.

Öte yandan saldırının yaşandığı gün İstanbul Anadolu Adliyesi'nün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de dosyaya girdi. Görüntülerde adliye girişindeki durum, saldırı sonrası yaşanan hareketlilik görülüyor.

Kaynak: ANKA