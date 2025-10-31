Haberler

Savcı Ercan Kayhan'ı Bıçaklayarak Öldüren Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Güncelleme:
İstanbul Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Gül, ayrıca başka bir kişiyi bıçakla kovaladığı iddiası ile de yargılanacak.

İstanbul Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı, Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken bıçaklayarak öldüren tutuklu şüpheli Mustafa Can Gül hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'deki bir restorana gelen savcı Kayhan'ın, söz konusu işletmede önceki dönemlerde garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü aktarıldı.

İddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan şüpheli Gül hakkında, maktul Kayhan'a yönelik eylemini gerçekleştirmeden önce müşteki Bilal Bilgin'i bıçakla kovaladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda da ayrı bir iddianame hazırlandı.

Sanığın bu iddianamede ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Olayın geçmişi

Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
