Savaştan kaçan çocukların tedavisi Lviv'de sürüyor

Rusya'nın saldırıları sırasında yaralanan ya da hastalanarak Lviv'e getirilen çocukların tedavileri Bölge Çocuk Hastanesinde devam ediyor.

Kiev ve Harkiv'de uzun süre bombardıman altında yaşayan ve zorlu günler geçiren çocuklara, fiziksel tedavinin yanı sıra psikolojik destek de veriliyor.

Kronik mide rahatsızlıkları bulunan ve yüksek ateşi uzun süre düşürülemeyen 10 yaşındaki Eleyna da tedavi altındaki çocuklardan biri.

Tedavinin ardından her geçen gün daha iyi hissettiğini söyleyen Eleyna, Harkiv'de yaşadıklarını ise unutamıyor.

Eleyna, bombardıman altında geçirdiği günleri, "Her şey patlıyordu. Tüm camlar paramparça olmuştu. Sürekli bomba sesleri duyuyordum. Uçakları ve tankları görüyordum. Sürekli olarak patlamalar ve bombalar vardı." sözleriyle ifade etti.