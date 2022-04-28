Savaşın vurduğu İrpin'de insanlar yaralarını sarmaya çalışıyor - Haberler

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Savaşın vurduğu İrpin'de insanlar yaralarını sarmaya çalışıyor

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Savaşın vurduğu Ukrayna'nın İrpin şehrinde insanlar yaralarını sarmaya çalışıyor.

Savaşın vurduğu Ukrayna'nın İrpin şehrinde insanlar yaralarını sarmaya çalışıyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, Rus güçlerinin geri çekildiği başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin'de halk, savaşın şehirdeki izlerini temizlemeye çalışıyor.

Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar ülkenin güney ve doğu bölgelerinde devam ederken, çatışmaların azaldığı ve bittiği bölgelerde yaşayan insanlar eski günlük rutinlerine dönmek için mücadele ediyor.

Rus güçlerinin hedefi olan bina ve evlerde temizlik ve tamirat çalışmaları yapılıyor.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Ukrayna, Savaş, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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