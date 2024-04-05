Savaş Kalaycı, Karaman Belediye Başkanlığı için mazbatasını aldı

MHP'den Karaman Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Savaş Kalaycı mazbatasını aldı.

Kalaycı ile belediye ve il genel meclisi üyeleri için Karaman Adliyesinde mazbata töreni düzenlendi.

Mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ebru Şafak'tan alan Kalaycı, yaptığı konuşmada, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Seçimin kazananının Karaman olduğunu söyleyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"5 yıl boyunca yürütmüş olduğumuz bu göreve bizleri tekrar layık gören hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Herkesi kucaklayarak Karaman için durmadan çalışacağız. Üretken belediyecilik anlayışıyla yeni yatırım ve projeleri hayata geçirecek, vatandaşların huzuru ve refahı için hizmetlerimizi her alanda arttıracağız. Yeni dönemimiz Karaman için hayırlı uğurlu olsun."