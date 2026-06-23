ABD'de kaçırılan Guthrie'nin fidye notunda "öldürülmesiyle ilgili özür dilendiği" iddia edildi

ABD'li sunucu Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesinin evinden kaçırılmasından sonra gönderilen fidye notunda, anne Nancy Guthrie'nin öldüğü ve bu durum nedeniyle aileden özür dilendiği iddia edildi.

CBS News haberine göre federal soruşturmacılar, Nancy Guthrie'nin ocakta ABD'nin Arizona eyaletinde kaçırılmasına yönelik yeni bulgular ortaya çıkardı.

Buna göre, Guthrie ailesine hitaben "kaçıranlarca" yazılan ve "aynı bilgisayar IP adresinden" aileye gönderilen iki ayrı fidye notu bulundu. Notun ilkinde milyonlarca Bitcoin talep edilirken, ikinci notta Nancy Guthrie'nin öldüğü belirtildi.

İkinci notta ayrıca "Nancy Guthrie'nin ölümünün arzu edilmediği ancak bu durum sebebiyle Guthrie ailesinden özür" dilendiği kaydedildi.

Pima Bölgesi Şerif Departmanı, kamuoyuna yansıyan fidye notlarına ilişkin soruşturmanın "aktif ve devam etmekte" olduğunu bildirdi.

Nancy Guthrie'nin kızı Savannah Guthrie ise yaptığı açıklamada "Sanırım birçok farklı not geldi ve bunların çoğunun gerçek olmadığını düşünüyorum. Ancak yanıt verdiğimiz iki notun gerçek olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Nancy Guthrie'nin kaybolması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların, FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.

FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.

İdam talebi

ABD Başkanı Donald Trump, 84 yaşındaki Guthrie'nin ölü bulunması halinde onu kaçıranların "ağır" federal cezalarla karşı karşıya kalacağını belirtmişti.

Öyle bir durumda Adalet Bakanlığının davada idam cezası isteyip istemeyeceği sorusuna yanıt veren Trump, "En ağır olanı, evet. Bu doğru." ifadelerini kullanmıştı.