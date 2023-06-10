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Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Nedeni de olay kadar garip

Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Nedeni de olay kadar garip

Güncel Haberler

Çanakkale'de 30 bin liraya aldığı ikinci el motosikleti beğenmeyip iade etmek isteyen vatandaş, satın aldığı kişiden olumsuz cevap alınca sinirlenip motosikleti ateşe verdi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, satın aldığı kişiye sinirlenip motosikletini yaktı. İddiaya göre, Tansel Y. bir süre önce 30 bin liraya aldığı ikinci el motosikleti beğenmedi, iade etmek istedi.

MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Aracı satan kişi, geri alabileceğini ancak parasını tek seferde ödeyemeyeceğini söyleyince sinirlenen Tansel Y, motosikleti ateşe verdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinden kareler;

Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Nedeni de olay kadar garip

Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Nedeni de olay kadar garip

Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Nedeni de olay kadar garip

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel

Çanakkale Bayramiç 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Adem Akkaya:

İlana koy 25 e başkasına sat bari bu ne akılsızlık..

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