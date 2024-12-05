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Satı Çırpan, 90. Yıldönümünde Anıldı

Satı Çırpan, 90. Yıldönümünde Anıldı
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Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 90. yıl dönümünde, 'Satıkadın' olarak bilinen ilk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan mezarı başında anıldı. Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Etkinliğe, Satı Çırpan'ın torunu olan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da katıldı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 90. yıl dönümünde, "Satıkadın" olarak bilinen ilk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan, Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Satıkadın'ın Ulu Cami avlusundaki mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma etkinliğine, Satıkadın'ın torunu olan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da katıldı.

Törenin ardından katılımcılar, Satıkadın'ın kişisel eşyalarının sergilendiği ve belediye tarafından müzeye çevrilen evini ziyaret etti.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte de "Satıkadın"ın yaşamını konu alan belgeselin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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