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Baba-oğulun yakılarak öldürüldüğü davada kayıp telefonun araştırılması talebi reddedildi

Baba-oğulun yakılarak öldürüldüğü davada kayıp telefonun araştırılması talebi reddedildi
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Diyarbakır'daki duruşma sonrası konuşan Sati ailesinin avukatı Sabahattin Acar, mahkemenin delilleri dikkate almadığını ve adil bir karar verilmediğini belirtti. Cinayet davasında sanıkların tahliyesine itiraz ettiklerini söyledi.

'SAYIN MAHKEME DELİLLERİ DİKKATE ALMADI'

Diyarbakır'daki duruşma sonrası konuşan Sati ailesinin avukatlarından Sabahattin Acar, "Bunun adil bir karar olmadığını söyledik. Sayın mahkeme de aynı görüşte olmadığını söyledi. Ben bunun kendi görüşüm olmadığını, yasaların emrettiğini söyledim. Deliller toplanmadan delillerin karartma ihtimali varsa, güçlü suç şüphesi varsa, sanıkların tahliye edilmemesi gerekti. Ben de bu dosyada çok güçlü bir şüphe mevcut olduğunu, özellikle somut, objektif deliller mevcut olduğunu, bu delillerin henüz sanıklar lehine çevrilmeden tahliye edildiğini, sanık sandalyelerinin bomboş olduğunu, bir müşteki vekili, bir hukukçu olarak rahatsızlık duyduğunu söyledim. Biz adil bir kararın verilmediğine inanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz; bir baba ve 15 yaşındaki bir çocuk canice, vahşice katledilmiş. Daha önce ifadeleri reddeden, sonra telefon tapeleri ortaya çıkan biri olayı üstlendi. Diğer sanıkların hepsini aklamaya çalıştılar. Mahkeme heyeti de bu hukuka aykırı, kendilerini aklamaya yönelik suçlamayı reddeden insanların ifadelerini geçerli görerek tahliyelerine karar verdi. Tanıklar hiçbiri olayı hakkında sağlıklı bir bilgi sahibi değildi. Bugün dinlenen tanıklarının dosyaya pek bir şey katacağını sanmıyorum. Çünkü çok daha önemli deliller; telefon görüşmesi, telefon sinyalleri ve sanıkların üzerindeki svap izleri, barut izleri, atış artıkları, en önemli deliller bunlardır. Bu deliller de dosyada. Sayın mahkeme bu delilleri dikkate almadı. Bizim hukukçu olarak itirazımız bunadır" dedi.

Seyfettin EKEN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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