Sason'da kırsal kalkınma ve sulama sistemleri destekleri bilgilendirme toplantısı
Batman'ın Sason ilçesinde, muhtar ve çiftçilere yönelik kırsal kalkınma yatırımları ve sulama sistemleri destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, katılımcılara KKYDP programı ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde muhtar ve çiftçilere yönelik kırsal kalkınma yatırımları ve sulama sistemleri destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ilçede düzenlenen toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yürütülen "ekonomik yatırım projeleri" ile "tasarruflu sulama sistemleri" hakkında muhtar ve çiftçiler bilgilendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Kudbeddin Tekin, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Abdullah Akboğa ve teknik personel, toplantıda katılımcılara KKYDP'nin amacı ve kapsamı ile başvuru şartları ve uygulama esaslarına ilişkin sunumlar yaptı.

Programda, muhtarların ve çiftçilerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
