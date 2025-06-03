Sason'da Şizofren Birey Ailesini Rehin Aldı

Sason'da Şizofren Birey Ailesini Rehin Aldı
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Sason ilçesinde, şizofreni hastası olduğu belirtilen Ömer Murat G., elindeki tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin aldı. Olay, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu sona erdi ve Ömer Murat G. sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Sason ilçesinde elindeki tahra ile annesi, babası ve kız kardeşini rehin alan, şizofreni hastası olduğu belirtilen Ömer Murat G., polis ekiplerinin ikna çabası sonucu evden çıkarıldı. Ömer Murat G., sağlık kontrolü için ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Sayım ÖZMEN/SASON (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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