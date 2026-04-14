Sason'da köy okulunda kariyer günleri düzenledi

Batman'ın Sason ilçesinde köy okulunda kariyer günü etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Karameşe Köyü Tire İlkokulu'nda öğrencilere mesleklerin tanıtılması için kariyer günleri gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Karameşe Köyü İmam Hatibi Mehmet Yusuf Atmalar, öğrencilere imamlık ve hatiplik hakkında bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Program sonunda öğrencilere akıllı saat ve kırtasiye seti hediye edildi.