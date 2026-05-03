Sason'da çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz müzik kursları

Batman'ın Sason ilçesinde gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz müzik kursları açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Furkan Başar'ın talimatları doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Kütüphanesinin koordinasyonunda açılan çocuklara ve gençlere yönelik gitar ve piyano kursu hizmet vermeye başladı.

Salı ve cuma günleri 16.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren kurslara katılmak isteyenler,

ilgili birimlere başvuru yapabilecek.