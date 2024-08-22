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Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerine plaket verdi

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Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Şirin Kızmaz ve Kaya Tiryaki'ye uzun yıllar boyunca ilçede yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Batman merkeze tayini çıkan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Şirin Kızmaz ve Kaya Tiryaki'ye plaket taktim etti.

Demir, makamında ağırladığı şube müdürleri Kızmaz ve Tiryaki'ye uzun yıllardır ilçede yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Demir, yaptığı açıklamada, Kızmaz ve Tiryaki'nin görev süreleri boyunca ilçeye eğitim adına önemli katkı sunduklarını belirtti.

Bu anlamda Kızmaz ve Tiryaki'ye müteşekkir olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Yıllardır ilçemizin eğitim alanındaki gelişimine büyük katkı sundular. Görev süreleri boyunca özveriyle çalışarak, çocuklarımızın geleceğine ışık tuttular. İlçemize verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine minnettarız ve yeni görev yerlerinde de başarılar diliyoruz. Sason halkı olarak, her zaman kendilerini sevgiyle anacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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