Şarköy'deki Yangında Mağdur Olan Çiftçilere Saman Desteği

Şarköy'deki Yangında Mağdur Olan Çiftçilere Saman Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarköy ilçesinde meydana gelen orman yangınında etkilenen çiftçilere, Malkara Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'nin desteğiyle 150 ton saman dağıtıldı. Yangında zarar gören çiftcilere yönelik destek çalışmaları devam ediyor.

Şarköy ilçesinde geçen hafta meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteğinde bulunuldu.

Malkara Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'nin desteğiyle toplanan 150 ton saman yangından etkilenen Şenköy, Kocaali ve Yeniköy mahallerindeki çiftçilere teslim edildi.

Malkara Mahallesi Yenice Muhtarı Fatih Barış Özbay, AA muhabirine, yangında bölgede gönüllü itfaiyeci olarak görev yaptıklarını söyledi.

Özbay, yangından bazı çiftçilerin samanlarının zarar gördüğünü ifade ederek, mağdur olan vatandaşlara destek olduklarını dile getirdi.

Kocaali Mahalle muhtarı İdris Ergün de kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı

Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi

Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.