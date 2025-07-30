Şarköy'deki Yangın Sonrası Hayvan Sahiplerine Çadır Yardımı

Şarköy'deki Yangın Sonrası Hayvan Sahiplerine Çadır Yardımı
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Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen hayvan sahiplerine çadır yardımı yapıldı. Programda 10 üreticiye 22 çadır dağıtıldı ve tarım müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Şarköy ilçesinde 2 hafta önce çıkan orman yangınından etkilenen hayvan sahiplerine çadır yardımı yapıldı.

Şarköy Tarım Kredi Kooperatifi'nde düzenlenen programda, 10 üreticiye 22 çadır dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, burada yaptığı konuşmada, her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Çiftçilere saman ve yem desteği de yapıldığını hatırlatan Aksoy, bir daha böyle bir afet yaşanmamasını temenni etti.

Programa, vali yardımcısı Mustafa Çek, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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