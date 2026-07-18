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Tekirdağ'da kıyıya gelen yunus yavrusu vatandaşın ilgi odağı oldu

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kıyıya yaklaşan yunus yavrusu, denize giren vatandaşlar tarafından kucağa alınıp sevildi, ardından denize bırakıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kıyıya yaklaşan yunus yavrusu, yüzen vatandaşların ilgi odağı oldu.

İlçede serinlemek için denize girenler, kıyıya kadar gelen yunus yavrusunu görünce şaşkınlık yaşadı. Bir süre vatandaşların arasında kalan yunus yavrusu, bazı kişiler tarafından kucağa alınıp sevildi.

Vatandaşlar, kısa süre ilgilendikleri yunus yavrusunu yeniden denize bıraktı. Suya bırakılan yunus bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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