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Tekirdağ'da yavru yunus yüzenlerin yanına geldi

Tekirdağ'da yavru yunus yüzenlerin yanına geldi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize giren vatandaşların yanına gelen yavru bir yunus, kucağa alınıp sevildikten sonra suya dalıp kayboldu.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yavru bir yunus yüzen vatandaşların yanına kadar geldi. Vatandaşların kucağına alıp sevdiği yunus, daha sonra suya dalıp, gözlerden kayboldu.

Şarköy'de denize girip sahil kesiminde yüzen vatandaşların yanına yavru bir yunus geldi. Bir süre vatandaşların arasında yüzen yunusu bir kişi kucağına alıp bir süre sevdi. Yunus daha sonra suya dalarak gözlerden kayboldu. Yunusun vatandaşların arasına girip yüzdüğü anlar, kıyıdakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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