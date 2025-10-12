Şarköy'de Polis Sireni Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Ceza

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde motosikletinde polis sireni kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında S.C.'nin kullandığı motosikleti durdurup kontrol etti. İnceleme yapılan motosiklette kumandalı polis sireni tertibatı olduğu belirlendi. Sürücü S.C.'ye 'Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' maddesinden 138 bin 172 lira ceza uygulandı. Motosiklet trafikten 30 gün menedildi. Sürücünün ehliyetine de 30 süreyle el konuldu.