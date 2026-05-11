Gökyüzünü süsleyen pelikanların geçişi kamerada

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde gökyüzünde toplu halde uçan onlarca pelikan, izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde bir süre gökyüzünde uçan pelikanlar daha sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Özellikle Uçmakdere çevresinde görülen pelikanların uçuşu, bölgedekilerin ilgisini çekti. Doğa manzaralarını fotoğraflamak için bölgede bulunan İsmail Can Akan, sulak alanlara doğru göç eden pelikanların dikkat çektiğini söyledi. Pelikanların toplu uçuşunu izlemenin keyif verdiğini belirten Akan, tatil için bölgeye gelen ziyaretçilerin de bu anları kameralarıyla kaydetmeye çalıştığını ifade etti.

