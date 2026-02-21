Haberler

Şarköy'de lise öğrencilerinden "Balkan esintisi" etkinliği

Güncelleme:
Şarköy Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Balkan esintisi' etkinliği ile öğrenciler, Balkan kültürü ve edebiyatını tanıma fırsatı buldu. Etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde kültürel değerleri ön plana çıkardı.

Şarköy ilçesinde lise öğrencileri "Balkan esintisi" etkinliği düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şarköy Anadolu Lisesinde "Balkan esintisi" etkinliği kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı dersi, kültürel değerleri merkeze alan bir yaklaşımla işlendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değer, kimlik ve kültürel miras bilinci doğrultusunda planlanan etkinlikte öğrenciler, geçmişten günümüze uzanan kültürel zenginlikleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik süresince Balkan coğrafyasına ait edebi unsurlar, kültürel motifler ve geleneksel öğeler ele alınarak öğrencilerin hem akademik hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı.

Öğrencilerin milli ve manevi değerlerle bağ kurmalarına katkı sunduğu aktarılan bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen
