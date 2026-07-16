Tekirdağ'da Anız Yangını: Ormana Sıçradı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde anız yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Şarköy ilçesi İshaklı Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da bölgeye geldi. Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 7 itfaiye aracı ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Yangında 30 dekar orman, 150 dekar da anız alanı olmak üzere 180 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı