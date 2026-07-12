Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy ilçesindeki 14 halk plajından alınan deniz suyu numunelerinin analiz sonuçlarına göre tüm plajların yüzmeye uygun olduğunu açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şarköy'de 14 halk plajından alınan deniz suyu numuneleri Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analiz edildi.

Analiz sonuçlarında, 14 halk plajının tamamının yüzmeye uygun olduğu belirlenirken, deniz suyu temizlik oranı yüzde 99,52 olarak tespit edildi.

Deniz suyu kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Nallar, Ortacami Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Ortacami Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Nallar, asfaltlama çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallede vatandaşlarla sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

Üretici işletmesine ziyaret gerçekleştirildi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde tarımsal üretim yapan Münür Karaevli'nin işletmesini ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında işletmede yürütülen tarımsal üretim faaliyetler yerinde incelendi.

Ekipler, üretici Karaevli'den üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı, tarımsal üretime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekiplerin üreticilere yönelik teknik destek ve yayım çalışmaları sürecek.