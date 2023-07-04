Şarkışla'da Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 3,59 gram taş kokain, 2,20 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 10 tabanca fişeği ve 3 narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.