Üye Girişi
Haberler

Şarkışla'da Anaokulu Öğrencilerinden Ramazan Etkinliği

Güncelleme:

Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu öğrencileri Yıldırım Mahallesi'nde davul çalarak ramazan etkinliği düzenledi. Etkinlik, ÇEDES Projesi kapsamında ramazan kültürünü ve değerlerini öğrencilere aşılamak amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, Hacivat-Karagöz karakterlerini canlandırarak küçük bir gösteri sundu ve ailelerine mani ezberletti. Etkinlikle öğrencilerin ramazan kültürünü öğrenmeleri ve değerlerini benimsemeleri hedeflendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, anaokulu öğrencileri ramazan davulu çalıp, mani söyleyerek etkinlik yaptı.

Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu öğrencileri Yıldırım Mahallesi'nde davul çalarak etkinlik gerçekleştirdi.

Anasınıfı öğretmeni Nur Yurdakul, ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilere ramazan kültürünü ve değerlerini aşılamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kendilerine destek veren Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür eden Yurdakul, "Öğrencilerimizin destekleriyle Hacivat-Karagöz karakterlerini canlandırarak küçük bir gösteri sundular. Bizler de öğrencilerimizin ailelerine mani ezberletmeleri için rica ettik. Öğrencilerimiz küçük oldukları için henüz oruç, ramazan kavramını tam olarak bilmiyorlar. Bu şekilde hafızalarında ramazan kültürü kalsın, değerlerimizi öğrensinler diye bir etkinlik yaptık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Karakaya Şarkışla Bebek Kültür Etkinlik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli? İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli?
title