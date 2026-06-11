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Şarkışla'da kene ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı

Şarkışla'da kene ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla mücadele kapsamında 7 köyde yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvana kene ilacı uygulandı ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik ilaçlama ve eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Şarkışla Kaymakamlığı, belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı İlaç Dağıtım ve Uygulama Projesi" kapsamında Çekem Sultan, Büyükyüreğil, Küçükyüreğil, Demirköprü, Arıklar, Yapracık ve İğdeliören köylerinde yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvana yönelik keneye karşı ilaç dağıtımı ve uygulama eğitimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt, kenelerin yaşam evrelerini tamamlayabilmeleri için kan emmeleri gerektiğini belirterek, ilaçlama çalışmalarıyla bu döngünün kesintiye uğratılmasının hastalıkla mücadelede büyük önem taşıdığını söyledi.

Yurt, projeye maddi ve manevi destek sağlayan Şarkışla Kaymakamlığı ile Şarkışla Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan, ekipler tarafından ilaçlama yapılan köylerde vatandaşlara KKKA hastalığına ilişkin bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
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