Şarkışla'da 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

Şarkışla ilçesinde 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle 580 öğretmen ve 6 bin 786 öğrenci ders başı yaptı.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ilk ders zilini çaldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Yurt, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Yeşil Vatan- Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri çerçevesinde yıl boyunca çeşitli şenlikler, eğitimler, atölyeler ve saha çalışmaları yapılacak." dedi.

Törende, okula yeni başlayan 90 öğrenciye çeşitli hediyeler ile toprakla buluşturmaları için 90 fidan verildi.