Şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, 16 Ekim Cuma günü Ankara'da defnedilecek

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Türk pop ve romantik folk müziğinin usta isimlerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

Alpay'ın kızı Zeynep Nazikioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

Nazikioğlu, şunları kaydetti:

"Babam Alpay Nazikioğlu'nu, bir tanemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Cenazesi, 16 Ekim Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek."

Kaynak: AA