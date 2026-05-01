Şarkıcı Tülay Özer vefat etti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, Zerrin Özer'in ablası şarkıcı Tülay Özer, 79 yaşında vefat etti.

Zerrin Özer'in sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Tülay Özer yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Tülay Özer, müziğe ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürerek 1972'de sahnelere adım attı. İlk 45'liğini 1974'te yayımlayan sanatçı, özellikle "İkimiz Bir Fidanız", "Deli Etme Beni Aşk" ve Sezen Aksu imzalı "Büklüm Büklüm" eserindeki yorumuyla geniş kitlelerce tanındı.

Sanatçı, müzik kariyerinde yakaladığı büyük başarının karşılığını 1975'te takdim edilen Altın Plak Ödülü ile aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
