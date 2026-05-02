Şarkıcı Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı
Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Bir süredir diyaliz tedavisi gören şarkıcı Tülay Özer (79) hayatını kaybetti.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Bir süredir diyaliz tedavisi gören şarkıcı Tülay Özer (79) hayatını kaybetti. Özer Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ablasının cenazesi için aracıyla cami avlusuna gelen Zerrin Özer, rahatsızlanması sonrası camiden ayrıldı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gören şarkıcı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti. Özer, için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tülay Özer'in oğlu Kamuran Hakan Rizeli, sanatçı Selami Şahin, Atilla Atasoy, doktor Ender Saraç ile çok sayıda seveni katıldı. Zerin Özer ablası Tülay Özer'in cenazesine katılmak üzere aracıyla cami avlusuna geldi. Cenazede rahatsızlanan Zerrin Özer, cenaze namazına katılamadan evine dönmek zorunda kaldı. Tülay Özer, Zincirlikuyu Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BU KADAR SEVENİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE İNSAN DUYGULANIYOR'

Tülay Özer'in oğlu Kamuran Hakan Rizeli, "Annem uzun süredir diyaliz hastasıydı. On seneye yaklaşmıştı. Onun vücuda verdiği bir yorgunluk vardı. Yıpratma vardı. 50 gündür de başka bir sebepten dolayı hastane sürecimiz vardı. Toparlıyor gibi umuyorduk iyiye gidiyordu durumu ama işte takdiri ilahi. Ani bir beyin kanaması oldu. Onun sonucu vücut dayanamadı ve vefat etti. Pandemi süreciyle birlikte annem Marmaris'te yalnız yaşıyordu, ben yanıma gel dedim. Son 5-6 senedir birlikte yaşıyorduk. Evde iki kişi birlikte yaşarken sevgiyi unutmuştum açıkçası. Bu kadar seveni olduğunu tekrar hatırlatınca insan duygulanıyor. Tüm sevenlerine teşekkür ederim" dedi.

'GÜZEL BİR İNSANDI'

Cenaze törenine katılan Selami Şahin, "Güzel bir insandı. Kalbi yüreği çok güzeldi. Üzülmemek elde değil ama Allah mekanını cennet eylesin, ateş düştüğü yeri yakar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
