Şarkıcı Ferhat Göçer, Aydın Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Aydın Kültür Yolu Festivali" kapsamında şarkıcı Ferhat Göçer müzikseverlerle buluştu.
Tekstil Park'ta organize edilen konsere, Aydınlılar ilgi gösterdi. Konserde hayranlarıyla buluşan Göçer, sevilen eserlerini seslendirdi.
Alanı dolduran vatandaşlar, konser boyunca Göçer'in şarkılarına eşlik etti.
Kaynak: AA / Enes Uzun