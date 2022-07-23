ŞARKICI AYDİLGE AĞVA'DA SAHNE ALDI - Haberler

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ŞARKICI AYDİLGE AĞVA'DA SAHNE ALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şarkıcı Aydilge Ağva'da verdiği konserde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Şarkıcı Aydilge Ağva'da verdiği konserde büyük bir coşkuyla karşılandı. Kendi söz ve bestelerinden oluşan repertuarının yanı sıra sevilen şarkılara da konserde yer veren sanatçı, yaklaşık iki saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.

Sahne performansıyla izleyicilerine neşeli dakikalar yaşatan Aydilge, Ağva'ya ilk defa gelmediğini belirterek, keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç'ın kendisine Ağva'da tekne gezisi sırasında evlenme teklifi yaptığını, bu nedenle Ağva'nın kendisi için öneminin büyük olduğunu söyledi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise sanatçı Aydilge'ye konser için teşekkür ederek, 'Böylesine özel bir ana ev sahipliği yaptığımız Ağva'da sizler gibi değerli sanatçıları vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Konser hareketli şarkılar eşliğinde geç saatlere kadar devam etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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