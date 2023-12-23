Şarkıcı Atilla Taş, eşiyle kavgaya karıştığı iddiasıyla tutuklandı
Beşiktaş'ta bir barda eşiyle kavgaya karıştığı ve polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş, tutuklandı. Taş çifti, polis ekiplerine hakaret ve küfür ettikleri, tehditte bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şarkıcı Atilla Taş bir barda karıştığı olay sonrası polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı.
Eşiyle gittiği bir mekanda işletmeciyle kavga ettiği öğrenilen Atilla Taş, çağırılan polislere de mukavemet ettiği gerekçesiyle eşiyle birlikte gözaltına alındı.
Mahkemeye sevk edilen Atilla taş tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.