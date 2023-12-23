Şarkıcı Atilla Taş, eşiyle kavgaya karıştığı iddiasıyla tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş bir barda karıştığı olay sonrası polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Eşiyle gittiği bir mekanda işletmeciyle kavga ettiği öğrenilen Atilla Taş, çağırılan polislere de mukavemet ettiği gerekçesiyle eşiyle birlikte gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen Atilla taş tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.