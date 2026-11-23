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Sarıyer ilçesinde dişi aslan görülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aslanın sahibinin kim olduğu ve nereden kaçtığı araştırılıyor.

Olay

Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunulmuştu.

Durumun Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğüne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçmişti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemişti.

İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edilmişti.

Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı.

Kaynak: AA