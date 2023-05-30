Sarıyer'in bazı mahallelerine yarın 12 saat su verilemeyecek

Sarıyer'in bazı mahallelerinde yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle yarın su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.