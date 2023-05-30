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Sarıyer'in bazı mahallelerine yarın 12 saat su verilemeyecek

Sarıyer'in bazı mahallelerine yarın 12 saat su verilemeyecek

Güncel Haberler

Sarıyer'in bazı mahallelerinde yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle yarın su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Sarıyer'in bazı mahallelerinde yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, Beşiktaş- Sarıyer isale hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle yarın su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Açıklamada, yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında; Sarıyer ilçesindeki Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, PTT Evleri, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Sarıyer Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Büşra Çoban - Güncel

İstanbul Sarıyer Güncel Haberler

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