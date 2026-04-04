Haberler

Sarıyer'de mezarlıkta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının firari şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'deki mezarlıkta gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili olarak tutuklanan şüpheli sayısı 7'ye ulaştı. Olay, 29 Mart'ta meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmişti. Yeni tutuklamalarla soruşturma devam ediyor.

Sarıyer'de mezarlık ziyareti sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart'ta Ayazağa'daki mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin aranan firari şüpheliyi Kağıthane'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 6 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi. Böylece tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

Öte yandan, şüphelilerin saldırı sonrası otomobille geçtikleri bazı yerlerde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.

Ne olmuştu?

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde 6 ay önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın Ayazağa'daki mezarlıkta kabrini ziyarete giden 6 kişiye, burada bekleyen 3 kişi tarafından silahla ateş açılmıştı.

Karşı tarafın karşılık vermesi üzerine çatışma yaşanmış, saldırıya uğrayan gruptaki Murat Şaşmaz olay yerinde, İsmail Başboğa da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, çevik kuvvet polisleri eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti