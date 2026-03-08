Haberler

Sarıyer'de hastanede çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de hastanede çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çıkan yangında, çalışanlar 11 hastayı başarıyla tahliye etti.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Baltalimanı Hisar Caddesi'ndeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde elektrik hatlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

HASTANEDE BİRİKEN DUMAN TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede söz konusu iki ünitenin tamamını duman kaplarken, çalışanlar burada bulunan 11 hastayı başka alana taşıdı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun bir süre hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düşmeye başladı

İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düştü
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
Rusya: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

Rusya artık işi dalgaya vurdu! Avrupa'ya kara haberi böyle verdiler
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek

İran'dan Trump'ın uykularını kaçıracak "Hamaney" tehdidi
İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düşmeye başladı

İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düştü
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

Oğullarıyla ilgili ilk kez duyulan detay: En yüksek liderdi ama...